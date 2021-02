Reorganisatie Emergis kost 20 fte’s

Jeugdzorginstelling Emergis Kind & Zorg in Zeeland heeft besloten een reorganisatie door te voeren. Onder meer de OR en de familieraad hebben daarvoor toestemming gegeven. Dit kost 20 fte’s. Ook pakt Emergis de zorg op een andere manier aan.

De reorganisatie is onderdeel van het plan ‘Een toekomstbestendig Emergis kind & jeugd’. “Dit is nodig omdat – net zoals veel andere jeugdzorgaanbieders in Nederland – Emergis kind & jeugd al een aantal jaar met forse financiële en zorginhoudelijke problemen te maken heeft”, aldus een verklaring.

Andere manier

Uitgangspunt is volgens Emergis dat de zorg voor de psychisch meest kwetsbare kinderen beschikbaar blijft, maar wel op een andere manier: kinderen en jongeren met een psychische kwetsbaarheid worden voortaan zo veel mogelijk in hun eigen omgeving behandeld en begeleid.

“Want, zo weten we, beter worden doe je thuis in je eigen omgeving”, aldus Emergis. “In die eigen omgeving is het ook makkelijker om de belangrijke mensen rondom het kind te betrekken en te steunen. Door het samen te doen, heeft de zorg de meeste kans van slagen.” Alleen als het niet anders kan, wordt een kind – zo kort mogelijk – opgenomen in de kliniek.

Omdat Emergis meer ambulant gaat werken, zijn meer sociaalpsychiatrisch verpleegkundigen, ambulant verpleegkundigen en begeleiders en systeemtherapeuten nodig. Minder uren zijn er beschikbaar voor psychiaters en psychologen. Er zijn twintig fte’s minder nodig. Medewerkers krijgen volgende week te horen of zij boventallig zijn.

Emergis is de grootste ggz-aanbieder in Zeeland, met ongeveer 1500 werknemers .