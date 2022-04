Resultaat Centramed 1,6 miljoen

Centramed verzekerde in 2021 82 leden, bestaande uit universitaire medische centra, ziekenhuizen, ggz-instellingen, zelfstandige klinieken, laboratoria en andere zorginstellingen, voor de risico’s op het gebied van medische aansprakelijkheid. Alle leden hebben per 1 januari hun verbintenis verlengd en er zijn twee nieuwe leden bijgekomen. De omzet kwam uit op 22,2 miljoen euro.

Het aantal nieuwe claims is vorig jaar gedaald van 698 naar 567. Ook is de afwikkelingsduur verkort. Het bedrijf wil zich dit jaar “onverminderd inzetten op het versnellen van de afhandeling van medische aansprakelijkheidsclaims. Vanuit leden en claimanten is er steeds meer roep om snelle duidelijkheid over de uitkomst van een claim.”