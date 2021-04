Reumazorg ZWN eerste kliniek die PGO realiseert

Als eerste zelfstandige kliniek in Nederland heeft Reumazorg ZWN de gegevensuitwisseling voor de PGO’s klaar. Vorige week is Reumazorg ZWN via Medmij begonnen met de persoonlijke gezondheidsomgeving. Ruim 11.000 patiënten profiteren hiervan.

“We kunnen de eerste zijn, omdat we met een vooruitziende blik hebben gekeken naar dit dossier”, vertelt projectleider PGO bij Reumazorg ZWN, Jaco Visscher: “We hebben de tussenstap met het portaal overgeslagen. We zijn drie jaar geleden meteen gaan werken aan de PGO. We hadden alles klaar, waaronder een maatwerkkoppeling, zodat we meteen konden beginnen. Toen we de kans kregen om te versnellen, konden we daardoor meteen koppelen.”

Innovatief werken

Volgens Visscher zijn er twee belangrijke factoren voor het snel en goed slagen van een PGO-project: “Dat is een goed contact met de leveranciers, die innovatief willen werken. Plus dat een zorgaanbieder een ervaren projectteam erop moet zetten.”

Reumazorg ZWN is actief in Zeeland, Noord-Brabant en Flevoland en zet op dit moment de stap naar Friesland. Visscher ziet dat de PGO goed werkt bij chronische patiënten: “Die kunnen hun gegevens ophalen bij meerdere zorgaanbieders en houden het overzicht.”

Overzicht huisartsen

Uiterlijk 1 juli moeten huisartsen gegevens in de PGO’s kunnen zetten. Dan ontvangen patiënten nog meer informatie. Huisartsen zijn hierbij gebaat, omdat ze een beter overzicht krijgen van diagnoses, behandelingen en medicatie van hun patiënten. Een huisarts kan bijvoorbeeld ingrijpen als de medicatie van de diverse zorgaanbieders niet past bij de actuele gezondheidssituatie van de patiënt. Ook ziet hij of nader onderzoek onnodig is als dat recentelijk is gedaan op een andere plek in de zorgketen.

Voorbereiding spreekuur

Dankzij het inzicht in de gezondheidsgegevens voelen patiënten zich ondersteund en verantwoordelijk voor hun gezondheid, zegt bestuursvoorzitter Josien Veris van Reumazorg ZWN: “De informatie uit de PGO helpt patiënten bij de voorbereiding op het spreekuur. Daardoor kunnen ze beter samen met onze artsen tot de best passende behandeling komen.” Doordat patiënten goed voorbereid en geïnformeerd bij de arts komen, wordt het consult effectiever ingezet en komt er meer tijd vrij voor begeleiding voor de patiënt, aldus Veris.