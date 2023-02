Rijndam geeft patiënten inzicht in herstel met voorspelmodel

Om meer inzicht te creëren in het herstel van een uitgevallen arm of hand na een beroerte, heeft Rijndam een voorspelmodel ontwikkeld. Dit model geeft patiënten en zorgverleners voorafgaand aan het revalidatietraject inzicht in het herstel.

Het voorspelmodel is ontwikkeld door Rijndam Revalidatie in samenwerking met het Erasmus MC en Amsterdam UMC. Het model geeft informatie over het verloop van het herstel van de hand-armfunctie binnen een periode. Daarnaast geeft het een voorspelling van het te bereiken herstel. “Dit wordt weergegeven in een afbeelding die voor patiënten makkelijk te begrijpen is”, aldus Rijndam.

Cijfermatig onderbouwen

Bij het testen van het model waren patiënten betrokken. Vanaf vandaag gaat Rijndam het voorspelmodel bij alle CVA-patiënten met een verminderde arm-handfunctie inzetten. In een dashboard krijgen behandelaar en zorgverlener in één oogopslag alle relevante informatie in beeld. “De kracht van het model zit hem er met name in dat het inzicht geeft of de arm van een patiënt gaat herstellen en er getraind kan worden op herstel van de armfunctie. Of dat herstel van de armfunctie onwaarschijnlijk is en er meer focus komt op compensatie-strategieën door de andere arm meer te gebruiken”, vertelt Jorrit Slaman, beleidsadviseur bij Rijndam en medeontwikkelaar van het model. Voorheen werden deze keuzes gemaakt door het behandelteam. “Dit model biedt nu beslisondersteuning door dit cijfermatig te onderbouwen.”

In het epd

Het gebruik van een voorspelmodel is een nieuwe ontwikkeling binnen de medisch specialistische revalidatie. Het voorspelmodel is geïntegreerd in het epd van Rijndam en laadt de benodigde input (metingen van de arm- en handfunctie) automatisch in vanuit de database. “Dit is uniek. Op deze manier kan een voorspelling over de tijd van medisch herstel gedaan worden”, aldus Slaman.