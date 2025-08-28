Skipr

Rijnmond Dokters sluiten overeenkomst met Digizorg

,

De huisartsen van Rijnmond Dokters en het digitale project Digizorg hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend. Dat betekent onder meer dat Digizorg extra aandacht gaat besteden aan de ontwikkeling van digitale tools voor huisartsen.

Digizorg, gelieerd aan CumuluZ, streeft ernaar om een digitale voordeur voor alle zorg in de regio te vormen. Momenteel is dat nog de regio Rijnmond, maar het doel is om later uit te breiden naar de rest van het land. De overeenkomst verstevigt de samenwerking met de eerstelijn. Zo is afgesproken dat Digizorg een extra team inzet om digitale tools voor huisartsen te ontwikkelen. Uiteindelijk moet het leiden tot één centrale plek waar huisartsen en patiënten eenvoudig toegang hebben tot zorginformatie en -communicatie.

Meer over:Technologie

