Rijnmond krijgt subsidie voor gegevensuitwisseling geboortezorg

Vijftig organisaties in de regio Rijnmond krijgen de VIPP Babyconnect subsidie van VWS om digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg te realiseren. Het is de tweede regio die reze subsidie krijgt.

Gegevensuitwisseling tussen bijvoorbeeld gynaecoloog en verloskundigen loopt nog vaak via papier of telefonische overdracht. Dat kan veiliger en efficiënter, vindt ook het ministerie, bijvoorbeeld met een ‘integraal geboortezorgdossier’, waarbij een zwangere zelf haar eigen gegevens kan beheren en waarbij de zorgverlener altijd toegang heeft tot de gegevens van een zwangere of pas bevallen vrouw via een PGO, uiteraard met haar toestemming. De VIPP Babyconnect subsidie maakt het mogelijk dit te realiseren.

Dat meldt Babyconnect op 10 september via haar website. Het gaat om zes ziekenhuizen, 33 verloskundigenpraktijken, zeven kraamzorgorganisaties, CJG Rijnmond, Star-SHL en de gemeente Rotterdam. Rijnmond is de tweede regio, na Noord-Holland Noord, die de subsidieaanvraag gehonoreerd heeft gekregen. Het programma wordt in de regio onder regie van het District Verloskundig Platform Rijnmond uitgevoerd in samenwerking met ROS ZorgImpuls en RSO Stichting RijnmondNet.