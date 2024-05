Rijnstate: laat beveiligingskosten niet uit zorgbudget komen

De beveiligingskosten in de zorg zouden niet ten koste moeten gaan van het budget voor de zorg. Hiervoor pleit Hans Schoo, bestuurder van het Rijnstate ziekenhuis, in gesprek met EenVandaag over de agressie binnen de zorg.

Elke dag is er wel een geweldsincident in het ziekenhuis. “Spugen, slaan, schoppen. Hier de deur in slaan. Dat is niet wat kan”, vertelt Schoo.

Stijgende beveiligingskosten

Het aantal beveiligers neemt toe in het ziekenhuis en daarmee ook de beveiligingskosten stijgen als gevolg van de agressie. “Ik heb meer beveiligers in dienst dan mij lief is”, aldus Schoo. “Maar dit zijn geen zorgkosten, maar die gaan wel van het zorgbudget af. Ik zou het heel graag willen dat de middelen die we hiervoor nodig hebben uit een ander budget halen.”

Vaak zijn zorgmedewerkers huiverig om aangifte te doen na agressie, onder meer omdat ze dan hun naam bij de politie moeten laten noteren. Schoo heeft hiervoor een methode gevonden zodat de naam van de zorgmedewerker niet bekend wordt bij de dader.