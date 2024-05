Rijnstate leent 120 miljoen euro voor vernieuwbouw

“Deze overeenkomst onderstreept het vertrouwen van de geldverstrekkers in ons ziekenhuis. Daar zijn we erg blij mee”, aldus bestuursvoorzitter Geraline Leusink. “Dit geeft ons een kans om aan onze patiënten de beste zorg te blijven leveren die we kunnen bieden, nu en in de toekomst.”

Met de financiering van het bankenconsortium kan Rijnstate het investeringsprogramma van 533 miljoen euro tot en met 2031 uitvoeren, waaronder de renovatie van de poliklinieken en kliniek op de hoofdlocatie Rijnstate Arnhem.