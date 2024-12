Rijnstate wil niets zeggen over gebruik zaad van wensvader

Het ziekenhuis Rijnstate in Arnhem wil niets zeggen over het mogelijk verkeerde gebruik van sperma om vrouwen zwanger te maken. Het zaad van een man die met zijn echtgenote een kind wilde krijgen via ivf zou stiekem ook zijn gebruikt om een onbekend aantal andere vrouwen zwanger te maken. Hij had daar geen toestemming voor gegeven. Er loopt een rechtszaak “en daarom kunnen we nu niets vertellen”, zegt een woordvoerder van het ziekenhuis.