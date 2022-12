RIVM: aantal coronabesmettingen stijgt, nog geen nieuwe golf

Het aantal mensen dat het coronavirus onder de leden heeft, loopt op. In de afgelopen week steeg het aantal positieve tests met meer dan 14 procent. Een duidelijke verklaring daarvoor heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) niet. Het instituut vindt het nog te vroeg om te zeggen of dit het begin van een nieuwe coronagolf is en wacht liever de komende weken af.

Het RIVM registreerde in de afgelopen zeven dagen 6744 positieve tests, tegen bijna 5900 een week eerder. Het is de snelste stijging van het aantal bevestigde besmettingen sinds begin oktober, elf weken geleden.

Vlak voor de kerstdagen lag het aantal positieve tests zelfs nog hoger. Toen kwam het weektotaal uit op bijna 7400, wat op weekbasis een stijging van 26,5 procent was. Vorige week woensdag kreeg het RIVM in een dag tijd bijna 1400 meldingen van positieve tests, het hoogste aantal sinds begin november.

De cijfers zijn gebaseerd op mensen die zich bij de officiële testlocaties van de GGD’en hebben laten testen. Zelftests thuis worden daarin niet meegerekend, dus het werkelijke aantal besmettingen kan hoger zijn.

Virusdeeltjes in riool

In theorie zou het zo kunnen zijn dat veel mensen zich hebben laten testen voor ze op kerstvisite gingen, en dat de toename daaraan te wijten is. Maar volgens het RIVM wijzen andere signalen erop “dat het aantal besmettingen daadwerkelijk aan het stijgen is”. Zo steeg het aantal virusdeeltjes in het riool vorige week met ongeveer 50 procent, en de week ervoor ook met 50 procent. Het aantal gemeten deeltjes is in de afgelopen weken ongeveer verdrievoudigd.

Ook het aantal positieve zelftests neemt toe. Op het platform Infectieradar van het RIVM kunnen mensen doorgeven wanneer hun zelftest thuis aangaf dat ze besmet zijn geraakt, en dat aantal is in een paar weken tijd verdubbeld.

Het aantal ziekenhuisopnames stijgt nog niet. Vorige week belandden 327 mensen vanwege hun coronaklachten op een verpleegafdeling of een intensive care, tegen ruim 400 in de weken ervoor. (ANP)