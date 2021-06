RIVM noteert minder dan 700 coronabesmettingen

In de afgelopen 24 uur zijn 679 nieuwe coronabesmettingen gemeld bij het RIVM. Dat zijn er aanzienlijk minder dan vorige week woensdag, toen het instituut 1027 positieve testen noteerde. Het gemiddelde aantal dagelijkse meldingen is daarmee ook weer verder gedaald tot 764.

Steeds meer mensen zijn gevaccineerd tegen het coronavirus. Het betere weer helpt volgens het RIVM ook. Ruim een maand geleden registreerde het instituut nog zo’n 6000 positieve testen per dag. Dat aantal is dus in korte tijd gekelderd. Het aantal positieve testen ligt nu al zes dagen achtereen onder de duizend per dag. Tussen maandag- en dinsdagochtend werden 724 besmettingen gemeld.

Vier overlijdens

Rotterdam telde afgelopen 24 uur de meeste gevallen: 36. In Utrecht kregen 33 mensen te horen dat ze het virus hebben opgelopen. Amsterdam registreerde 32 positieve tests, in Den Haag waren 29 nieuwe gevallen en in Breda 16.

Van vier mensen is doorgegeven dat ze zijn overleden aan de gevolgen van Covid-19. Sinds het begin van de uitbraak is het coronavirus bij bijna 1,7 miljoen mensen vastgesteld. Van hen zijn er volgens de officiële cijfers 17.748 overleden. De werkelijke aantallen liggen hoger. (ANP)