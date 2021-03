RIVM registreert ruim 4000 coronabesmettingen, onder het gemiddelde

Het aantal positieve coronatesten begon eind december gestaag te dalen, maar de afgelopen weken was weer sprake van een toename. Die bedroeg vorige week 7 procent, becijferde het RIVM dinsdag in een wekelijkse rapportage. Een week eerder noteerde het instituut een stijging van 19 procent.

In Rotterdam werd in het afgelopen etmaal het hoogte aantal mensen positief getest: 215. In Amsterdam kwamen 134 besmettingen aan het licht, in Den Haag 115. Daarna volgen Utrecht met 72 coronagevallen en Tilburg met 49. Op regionaal niveau spant Rotterdam-Rijnmond ook de kroon, met 437 positieve testresultaten. Het RIVM registreerde 33 aan Covid-19 gerelateerde sterfgevallen. Dat wil niet zeggen dat al deze mensen in de afgelopen 24 uur zijn overleden, want sterfgevallen worden soms pas een tijd later doorgeven.

Sinds het begin van de uitbraak zijn ruim 1,1 miljoen Nederlanders positief getest. Van 15.737 mensen is zeker dat ze aan corona zijn overleden. De werkelijke aantallen besmettingen en sterfgevallen liggen hoger. (ANP)