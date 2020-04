RIVM voorspelt rond 1 mei piek op IC’s

De piek op de IC’s in Nederland valt rond 1 mei. In de week voor en na 1 mei zal volgens de laatste prognoses van het RIVM het maximale aantal bedden nodig zijn voor corona- en niet-coronapatiënten.

Dat heeft directeur Jaap van Dissel van het RIVM gezegd tijdens de technische briefing woensdag in de Tweede Kamer. Rond 1 mei zijn er naar verwachting 2400 IC-bedden nodig. Daarna zal de druk op de IC’s langzaam afnemen volgens de prognoses. “De maatregelen lijken te werken”, zei Van Dissel: “Maar we zijn er nog lang niet. Nederland, hou vol!”

Verdergaande maatregelen

Van Dissel zei geen voorstander te zijn van verdergaande maatregelen, zoals een striktere lock-down met onder meer het stilzetten van het openbaar vervoer. “Ik zie al erg weinig mensen die met trein, tram en bus reizen. Wel is het van het allergrootste belang dat men zich de komende tijd blijft houden aan de afgekondigde maatregelen.”

Van Dissel ziet weinig meerwaarde in het verbieden van kerkelijke bijeenkomsten. Als iedereen zich houdt aan de achterhalve meter afstand dan zijn er volgens Van Dissel geen extra maatregelen nodig.

Kaarten

Diederik Gommers, voorzitter van de NVIC, bekritiseerde sommige ziekenhuizen die geen openheid geven over hun IC-capaciteit voor corona- en niet-coronapatiënten. “Ik krijg nog steeds berichten binnen dat ziekenhuisdirecties niet opgeven hoeveel IC-bedden er zijn. Ze houden hun kaarten op hun borst. Dat kan beter.”

Verplicht

Gommers is van mening dat 2400 de maximale capaciteit in Nederland is voor IC-bedden. 31 Maart was het aantal IC-bedden 1900. Maar hij verwacht dat alle ziekenhuizen op tijd die 2400 bedden hebben gerealiseerd. “Dat moet. We zijn dit aan de Nederlandse bevolking verplicht.”