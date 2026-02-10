Skipr

RIVM waarschuwt voor chemische stoffen in oppervlaktewater

,

In rivieren, meren, sloten en kanalen zitten steeds meer nieuwe chemische stoffen. Van sommige stoffen zijn de concentraties zelfs hoger dan toegestaan. Dat is een probleem, want zulk oppervlaktewater wordt vaak gebruikt om drinkwater van te maken en de stoffen zijn moeilijk uit het water te filteren.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) doet daarom een oproep om de stoffen minder te lozen.

Het RIVM wil dat Rijkswaterstaat en de waterschappen, die verantwoordelijk zijn voor het water, actie ondernemen tegen vijf stoffen. Een daarvan is lithium. Dit wordt gebruikt voor batterijen en kan op lange termijn de nieren beschadigen. Een andere stof, bromaat, kan kanker veroorzaken als mensen er te veel van binnenkrijgen. Het RIVM noemt ook dibroomazijnzuur, N,N-dimethylsulfamide en trichloorazijnzuur.

Medicijnresten

Minder lozen zou de concentraties in het water moeten doen afnemen. De stoffen komen onder meer van de industrie, bestrijdingsmiddelen en medicijnresten.

“Ik neem deze conclusie van het RIVM serieus”, zegt demissionair minister Robert Tieman (Waterstaat, BBB) in een verklaring. “Het is belangrijk om te kijken of er voor deze vier stoffen inderdaad gezondheidsrisico’s zijn.” Daarmee doelt hij op de vijf stoffen waar het RIVM op wees, behalve lithium, omdat de risico’s daarvan al zijn onderzocht. De minister benadrukt dat het onderzoek over buitenwater gaat, en dat het drinkwater “van uitstekende kwaliteit” is.

Een werkgroep over opkomende stoffen is al meer dan tien jaar met dit onderwerp bezig. Tieman heeft hen gevraagd om een plan te maken waardoor bepaalde stoffen minder in het water zouden komen. “Dit plan focust niet alleen op deze vier stoffen, maar óók op stoffen die erop lijken.” In feite is de werkgroep hier al mee bezig.

ANP

RIVM: Effect van medicijnen op milieu is te onduidelijk

Meer over:Duurzaamheid

