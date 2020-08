RIVM waarschuwt weer voor slechte luchtkwaliteit

Interessant voor u

Corona-werkelijkheid haalt kabinet in

Het kabinet heeft de problemen met de opschaling van bron- en contactonderzoek gebagatelliseerd. Dat betoogden verschillende Tweede Kamerleden in het spoeddebat over de aanpak van de coronacrisis. Minister De Jonge wil niet van een inschattingsfout spreken, maar erkent wel dat de opschaling tot op heden onvoldoende snel en flexibel is verlopen.