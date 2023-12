Rob Dillmann tijdelijke voorzitter raad van bestuur OLVG

Rob Dillmann zal vanaf 1 januari 2024 de functie van interim-voorzitter van de raad van bestuur van OLVG vervullen. Hij volgt hiermee tijdelijk bestuursvoorzitter Maurice van den Bosch op, die per 1 januari 2024 de overstap maakt naar het Antoni van Leeuwenhoek.

Dillmann was negen jaar voorzitter van de raad van bestuur van het Zaans Medisch Centrum en vervolgens negen jaar voorzitter van de raad van bestuur van Isala klinieken in Zwolle.

Hij zal de functie van voorzitter vervullen totdat een vaste bestuursvoorzitter is benoemd. De wervingsprocedure voor de nieuwe bestuursvoorzitter is in volle gang.

Waardevolle toevoeging

“Het is ontzettend fijn dat de raad van toezicht zo snel een deskundige interim opvolger heeft kunnen vinden”, laten bestuurders Cees Buren en Pien Beltman weten. “Zijn jarenlange ervaring als bestuursvoorzitter in de gezondheidszorg maken Rob Dillmann een waardevolle toevoeging voor onze raad van bestuur.”