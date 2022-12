Rode cijfers voor een derde van gehandicaptenzorg door inflatie

De gehandicaptenzorg in Nederland zal ten minste 255 miljoen euro meer uitgeven in 2022, een stijging van 7,9 procent. Vooral aan personeel wordt veel meer uitgegeven. De stijgende uitgaven betekenen dat dit jaar bijna een derde van de ghz-instellingen verliesgevend zal zijn, blijkt uit een peiling van branchevereniging VGN. Slechts 85 miljoen van de 255 miljoen euro aan extra kosten wordt via indexering van tarieven gedekt.

Foto: Anthony Leopold / stock.adobe.com

Aan de peiling namen 82 instellingen deel, 46 procent van de VGN-leden. Zij vertegenwoordigen 67 procent van de totale omzet in de sector.

De personeelskosten lopen door prijsstijgingen dit jaar naar verwachting met 85 miljoen euro op tot in totaal ruim 1 miljard euro. Dat is bijna een derde van de totale inkoop in de sector. Daarnaast wordt dit jaar ook een volumestijging verwacht van personeel dat niet in loondienst is.

Energiekosten

De energiekosten stijgen met 45 miljoen euro, met een toename van 30 procent procentueel de grootste stijging. De kostenstijging wordt nog gedempt door de meerjarencontracten die zijn afgesloten. In 2023 zullen de energiekosten dus verder stijgen.

Maar niet alleen de personeels- en energiekosten stijgen. Zorgorganisaties zijn bijvoorbeeld 9,7 procent meer kwijt aan voeding en 7,3 procent meer aan onderhoud. De huur stijgt met gemiddeld zo’n 4,3 procent en verblijfskosten van cliënten (schoonmaak, afval, vervoer) met 6,2 procent.

Rode cijfers

Aanbieders proberen de kostenstijgingen te beheersen zonder dat cliënten er onder lijden. Er zijn programma’s gestart om zorg anders te organiseren, waarbij alle kostenposten nog eens scherp tegen het licht worden gehouden. Om de arbeidsmarktproblematiek tegen te gaan, bieden verscheidene zorgorganisaties inmiddels combinatiebanen aan of ze wijzigen hun manier van roosteren, waardoor medewerkers meer uren kunnen werken of flexibel kunnen worden ingezet.

Toch verwacht 30 procent van de ondervraagden rode cijfers te schrijven dit jaar, een verdubbeling ten opzichte van een jaar eerder.

BTW

VGN zegt zich in te zetten voor afschaffing van de btw op de uitwisseling van zorgpersoneel, zoals dat tijdens de coronapandemie ook kon. Minister Conny Helder liet eerder weten aan de Europese wetgeving niets te kunnen veranderen, maar aan Zorgvisie vertelde BDO dat er een vrijstelling is voor zorgorganisaties om de btw-betaling te omzeilen. VGN wil verder ook kijken, als het mogelijk wordt, hoe de vergoeding voor zzp’ers kan worden gekoppeld aan een tarief dat is gebaseerd op de cao.