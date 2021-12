Rode Kruis hervat campagne om jongeren uit coronadip te halen

Interessant voor u

Nieuws Aanhoudende afschaling kritieke planbare zorg baart NZa en IGJ zorgen Ziekenhuizen meldden donderdag 23 december opnieuw een vergelijkbare afschaling van ziekenhuiszorg als in de afgelopen weken. Dat blijkt uit de Monitor Toegankelijkheid van Zorg van de NZa. Op dit moment zijn 41 procent minder operatiekamers in gebruik dan normaal, vergelijkbaar met de afgelopen weken. Lees verder

Blog Opinie Passende zorg. Een modewoord, maar toch kunnen we er iets mee Het is een begrip dat de laatste tijd steeds vaker de kop opsteekt: passende zorg. In de vijf pagina’s die in het nieuwe coalitieakkoord aan de zorg zijn gewijd, komt het begrip maar liefst tien keer voorbij. Lees verder

Nieuws Els Borst-prijs voor bespreekbaar maken menstruatieproblemen Gynaecologe Marlies Bongers krijgt de Els Borst Oeuvreprijs van de Vereniging van Nederlandse Vrouwelijke Artsen (VNVA). "Bongers heeft er haar levenswerk van gemaakt om het thema menstrueel bloedverlies bespreekbaar te maken en om menstruatiestoornissen te onderzoeken en te behandelen", verklaart de club. Lees verder

Nieuws CBS ziet minder oversterfte De hoeveelheid sterfgevallen in ons land is vorige week voor de tweede keer op rij gedaald, zo meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Maar nog steeds overlijden veel meer mensen dan gebruikelijk is voor de tijd van het jaar. Dat komt vermoedelijk omdat veel mensen ziek zijn van het coronavirus. Lees verder