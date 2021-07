Rode Kruis opent hulplijn voor mensen in nood rampgebied Limburg

Het Rode Kruis heeft vrijdag vanaf 16.00 uur een hulplijn opengesteld voor mensen in het rampgebied in Limburg. Iedereen die hand- en spandiensten nodig heeft, kan contact opnemen met het nummer 070-445 888. Vrijwilligers staan klaar om mensen in het overstromingsgebied te helpen, aldus de organisatie.

Psychosociale hulp

Zo wordt er onder meer hulp aangeboden bij opruimwerkzaamheden, het vullen van zandzakken of het bieden van een luisterend oor. Ook andere hulpvragen kunnen worden gedeeld, zoals psychosociale hulp. Maar ook praktische hulp wordt geboden zoals het inroepen van kennis van elektra als er bijvoorbeeld problemen zijn met de stroomvoorziening of boodschappen doen voor kwetsbaren.

Voorlopig zal de hulplijn geopend zijn van 09.00 uur tot 21.00 uur. Ook in het weekend.

Vrijwilligers

De hulp wordt geboden door de inzet van het zogenoemde burgerhulpnetwerk Ready2Help, dat in 2014 in het leven werd geroepen voor grote incidenten zoals bijvoorbeeld een dijkdoorbraak. Dit netwerk bestaat uit ruim 92.000 mensen en is sinds de oprichting ruim vijfhonderd keer ingezet. Medewerkers en vrijwilligers van het Rode Kruis helpen sinds woensdag met het evacueren, het brengen en klaarzetten van veldbedden en het opvangen van mensen in het getroffen gebied. (ANP)