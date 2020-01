ROHA-directeur versterkt raad van toezicht Star-shl

Zonneveld is huisarts in een duo-praktijk in de rivierenbuurt in Amsterdam. Sinds september 2019 is Zonneveld medisch directeur van de ROHA, de grootste zorggroep in Amsterdam. Tevens is zij bestuurslid van het algemeen bestuur van de Amsterdamse huisartsenalliantie en tot voor kort bestuurslid van SIGRA.

Optimaliseren

“Vanuit mijn functie als huisarts en verschillende bestuursfuncties heb ik ervaring met de eerstelijnsdiagnostiek”, aldus Zonneveld. “Dagelijks ervaar ik het belang van kwalitatief goede en beschikbare eerstelijnsdiagnostiek ter ondersteuning van mijn werk. Met de uitdagingen om goede zorg toegankelijk te houden in de toekomst, zie ik een belangrijke functie voor Star-shl om haar aanbod verder te optimaliseren en uit te breiden.”

Pijlers

Samenwerking tussen de eerste- en de tweedelijnsdiagnostiek wordt met het oog op goede zorg steeds belangrijker, vindt ook bestuursvoorzitter Jeroen Bos van Star-shl. “De ervaring van Stella is van cruciaal belang om de pijlers waarop Star-shl is gegrondvest – van, voor en door de huisarts – te borgen en verder te ontwikkelen”, stelt Bos.