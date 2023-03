Ron Leenders wordt bestuurder van ouderenzorgorganisatie

Hij begint op 1 mei en volgt Marieke Bouwman op in deze functie.

Leenders is van oorsprong arts en heeft gewerkt op de afdelingen neurologie en psychiatrie van een aantal ziekenhuizen. Van daaruit heeft hij de overstap gemaakt naar de organisatorische kant van de zorg. Dat deed hij als (interim)directeur/bestuurder en als zorgconsultant. Daarnaast is hij toezichthouder in de zorg.

St. Elisabeth

Het welzijn van ouderen is een thema dat hem al lang nauw aan het hart ligt. Hij is eerder directeur geweest bij een grote vvt-instelling en heeft zich in een verder verleden beziggehouden met palliatieve zorg. De raad van toezicht heeft er naar eigen zeggen vertrouwen in dat Leenders met zijn verbindende persoonlijkheid en inhoudelijke visie, kennis en kunde een grote bijdrage kan leveren aan het realiseren van de doelstelling van St. Elisabeth Roosendaal: het bieden van een fijn woon- en leefklimaat voor cliënten en een prettig werkklimaat voor medewerkers en vrijwilligers.