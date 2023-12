Roosteren, houding en communicatie belangrijkste oorzaak voor verzuim

Het rapport is gepubliceerd door Zorgbelang Inclusief en als onderdeel van het project Verzuim Innovatieve Aanpak, dat in 2018 van start ging. Doel was om inzicht te krijgen in de stijgende verzuimcijfers in de zorg, die in combinatie met de krappe personeelsmarkt een groot probleem vormen.

Oorzaken voor verzuim

De voornaamste oorzaken die uit het onderzoek naar voren komen, hebben te maken met het gedrag, de houding en communicatie van medewerkers en leidinggevenden. Ook de manier van plannen en roosteren is van invloed. Conclusie: “Het risico op uitvallen van zorgmedewerkers is groot als ze zich niet gezien en gehoord voelen, de werkdruk hoog is, er structurele roosterproblemen zijn, een verstoorde werk-privébalans en de communicatie met leidinggevenden niet optimaal is.”

Relationeel werken in de zorg

Aandacht voor de medewerkers en die op de eerste plaats zetten, is dan ook de belangrijkste aanbeveling. Dat gaat volgens de onderzoekers verder dan ‘gewoon even vragen hoe het gaat’. Ze pleiten voor ‘relationeel werken’ en benadrukken dat dat iets vraagt van een organisatie, de leidinggevenden en de medewerkers. Zij moeten zorgen voor een veilig omgeving en structureel oog hebben voor de medewerker en alle taken en verantwoordelijkheden die iemand heeft.

Preventieve werking

“Het werkt niet alleen preventief voor verzuim, maar heeft ook een positieve invloed op het voorkomen van uitstroom bij zorgorganisaties én op het verlenen van goede zorg”, zegt Jolien Kohlmann-Bins, lid raad van bestuur van ouderenzorgorganisatie Het Maanderzand en bestuurlijk kartrekker van het project.