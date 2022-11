Rotterdamse thuiszorginstelling stopt na aanwijzing IGJ

Op 1 juli gaf de inspectie JAR Zorg een aanwijzing, omdat er risico’s waren voor de veiligheid van cliënten. JAR Zorg moest binnen drie maanden voldoen aan de normen voor goede zorg. Daarnaast JAR Zorg moest binnen twee weken alle cliënten die risicovolle of complexe (wond)zorg ontvangen, overdragen naar een andere zorgaanbieder. Ook mocht JAR Zorg geen nieuwe cliënten aannemen totdat de thuiszorgaanbieder aan alle normen uit de aanwijzing zou voldoen.

Dwangsom

In augustus legde de inspectie JAR Zorg een last onder dwangsom op. De thuiszorgaanbieder had nog steeds cliënten in zorg die risicovolle, dan wel complexe (wond)zorg ontvangen. JAR Zorg voldeed daarmee niet aan de aanwijzing. Diezelfde maand legde de inspectie een tweede last onder dwangsom op. Ditmaal omdat JAR Zorg een nieuwe cliënt in zorg had genomen. Met de last onder dwangsom verplichtte de inspectie JAR Zorg om die cliënt zo snel mogelijk over te dragen aan een andere zorgaanbieder. Dat gebeurde binnen de begunstigingstermijn van twee dagen.