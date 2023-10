Rouppe van der Voort wordt bestuurder SJG Weert

Marc Rouppe van der Voort wordt per 1 januari de nieuwe bestuurder bij SJG Weert. Rouppe van der Voort is op dit moment interim manager zorg & bedrijfsvoering Hartcentrum en manager in het St. Antonius Ziekenhuis in Utrecht/Nieuwegein.

Onder leiding van Rouppe van der Voort werkt het St. Antonius Ziekenhuis aan het transformatieprogramma ‘Juiste zorg, juiste plaats, juiste kosten’ (JZJPJK). Met driehonderd projecten op het gebied van verdere digitalisering en samenwerking met de regio speelt het ziekenhuis in totaal 30 miljoen euro aan zorgkosten vrij om de stijgende zorgvraag op te vangen. Voor dit programma loopt ook een aanvraag voor de transformatiegelden van het Integraal Zorgakkoord.

Rouppe van der Voort vormt met Gertjan Kamps de raad van bestuur van SJG Weert.

Nieuwbouw

Cees Sterk, voorzitter raad van toezicht van SJG Weert: “Marc heeft waardevolle ervaring om de gekozen strategie van ons ziekenhuis succesvol voort te zetten. Hij is een expert als het gaat om zorgprocessen en de inrichting daarvan, zowel intern als in samenwerkingen. Samen met hem zullen we verder werken aan de toegankelijkheid, kwaliteit en betaalbaarheid van de zorg in de regio. De nieuwbouw van het ziekenhuis is daarin een cruciale stap. We zien zijn komst met veel vertrouwen tegemoet.”