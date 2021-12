Amsterdamse investeerder koopt 39 Friese woonzorgcomplexen

Rubens Capital Partners heeft 39 woonzorgcomplexen gekocht in Friesland van Estea Capital Friesland BV. De portefeuille, genaamd Vitality, omvat meer dan 900 wooneenheden. De meeste complexen staan in Leeuwarden, Heerenveen en Drachten. Financiële details werden niet gegeven.

Na verkoop zal Vastestate het propertymanagement voortzetten. Capital Value was verantwoordelijk voor de commerciële begeleiding van de verkoop. De juridische begeleiding lag in handen van Pels Rijcken.

Langjarig verhuurd

Het grootste gedeelte van de complexen is langjarig verhuurd aan solide zorgpartners. Alle huurcontracten met de verschillende zorginstellingen worden voortgezet en in de komende tijd wordt er gekeken hoe de portefeuille geoptimaliseerd kan worden.

Portfolio

Het Amsterdamse Rubens Capital Partners belegt vooral in vastgoed en heeft een portfolio van 3,5 miljard euro. Voor de aankoop van de Friese woonzorgcomplexen had de investeringsmaatschappij 150 wooneenheden voor ouderen in bezit.