Ruim 20.000 betogers in Amsterdam tegen coronamaatregelen

Meer dan 20.000 demonstranten trokken zondagmiddag in een grote optocht door het centrum van Amsterdam om te betogen tegen de coronamaatregelen, stelt de gemeente. De tocht begon om 12.00 uur op de Dam om daar via de Rozengracht, Marnixstraat. Leidseplein en Utrechtsestraat rond enkele uren later ook weer te eindigen. De tocht is rustig verlopen.

“De demonstratie is zonder grote incidenten verlopen en de sfeer was gemoedelijk”, zegt een woordvoerder van de gemeente. Rond het middaguur was het op de Dam al zo druk met betogers dat de gemeente opriep om niet meer te komen. Volgens de gemeente waren er op dat moment al zo’n 10.000 betogers. Later sloten zich nog veel meer mensen bij de optocht aan, waardoor er uiteindelijk meer dan 20.000 mensen op de been waren.

De sfeer onder de demonstranten was gemoedelijk. Er klonk muziek uit geluidsboxen en sommige groepen liepen op het ritme van een trommel. Mensen scandeerden leuzen als “liefde, vrijheid, geen dictatuur”. Vaak hield men zich niet aan de coronamaatregelen. Vooral in de krappe Utrechtsestraat werd er geen afstand gehouden.

Andere kwesties

Volgens de organisatie van de demonstratie deden er zo’n zestig organisaties mee aan de optocht, die ook een statement maakten tegen heikele kwesties als de toeslagenaffaire, huizentekorten en de gaswinning in Groningen. In de stoet waren gele paraplu’s te zien en vlaggen van Gezond Verstand, Hart voor Vrijheid, Forum voor Democratie, Wakker Den Helder en andere steden van de ‘Wakker’ beweging. Ook was er een kleine kinderoptocht met een spandoek waarop stond ‘Kinderen voor vrijheid’. (ANP)