Ruim 4.000 zorgorganisaties moeten definitieve NOW-aanvraag doen

Ruim 4.000 organisaties binnen de sector zorg en welzijn, die in de vier aanvraagperiodes tussen oktober 2020 en september 2021 gebruikmaakten van de NOW-regeling, hebben nog een kleine maand om daarvoor de definitieve berekening aan te vragen. Doen ze dat niet, dan moeten ze het gehele bedrag terugbetalen.

Werkgevers hebben tot en met woensdag 22 februari om hun definitieve omzetverlies door te geven, of uitstel aan te vragen voor hun derden- of accountantsverklaring. Werkgevers ontvingen bij de NOW eerst een voorschot gebaseerd op een verwacht omzetverlies.

Daadwerkelijk omzetverlies

Bij de definitieve berekening wordt, aan de hand van de loonsom in de betreffende NOW-periode en het daadwerkelijke omzetverlies, bepaald op welke tegemoetkoming werkgevers daadwerkelijk recht hebben.

440 miljoen

De organisaties over wie het gaat hebben in totaal voor 439,4 miljoen euro aan voorschotten ontvangen. Het gaat voornamelijk om middelgrote organisaties. In 11 gevallen gaat het om werkgevers met meer dan 250 werknemers.