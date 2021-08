Run op vaccinatieafspraken bij sluitende priklocaties in Utrecht

In de week van de sluiting van drie grote vaccinatielocaties in de regio Utrecht laten mensen zich nog massaal vaccineren. Deze week is het aantal afspraken in vergelijking met vorige week verdriedubbeld. Dat meldt een GGD-woordvoerder aan het AD.

De GGD zet maandag 3800 prikken in de regio Utrecht. Vorige week waren dat er op maandag nog zo’n 1200 en afgelopen weekend 750.

Vakantieperiode ten einde

Eind deze week sluiten de grootschalige priklocaties in de Jaarbeurs in Utrecht, de Rijtuigenloods in Amersfoort en het Sportcentrum Hoenderdaal in Driebergen. Daarna gaat de GGD zich op kleinschalige, lokale vaccinaties focussen. Volgens de GGD-woordvoerder is de sluiting van de priklocaties een mogelijke oorzaak van de drukte.

Daarnaast speelt het einde van de zomervakantie in Midden-Nederland een rol. De GGD verwacht geen opstopping door het verdrievoudigde aantal vaccinaties.