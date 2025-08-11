Skipr

Ruth Veenhuizen benoemd tot bijzonder hoogleraar Huntington aan Amsterdam UMC

,

Per 1 augustus 2025 wordt dr. Ruth Veenhuizen, specialist ouderengeneeskunde bij Atlant en onderzoeker bij UNO Amsterdam, bijzonder hoogleraar aan de Vrije Universiteit.

Ze neemt de leerstoel ‘De ziekte van Huntington, Multidisciplinaire zorg en behandeling’ in, ingesteld door Atlant en ondergebracht bij Amsterdam UMC.

Werkzaamheden

Ruth Veenhuizen is al jaren betrokken bij de zorg en behandeling van mensen met de ziekte van Huntington en geldt als een landelijke autoriteit op dit gebied. Veenhuizen: “Deze leerstoel is een erkenning van het belang van multidisciplinaire zorg en behandeling voor mensen met de ziekte van Huntington. Ik zie het als een kans om wetenschap en praktijk nog beter met elkaar te verbinden.”

De leerstoel stimuleert kennisontwikkeling over Huntington, met nadruk op de complexiteit van de ziekte en samenwerking tussen zorgprofessionals. De benoeming benadrukt ook het belang van specialist ouderengeneeskunde in het wetenschappelijke en maatschappelijke debat over langdurige en complexe zorg.

