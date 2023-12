Ruurd Jan Roorda nieuwe voorzitter raad van commissarissen Ommelander Ziekenhuis

Ruurd Jan Roorda (1958) start per 1 januari 2024 als nieuwe voorzitter van de raad van commissarissen (rvc) van het Ommelander Ziekenhuis. Daarmee volgt hij Henk Bakker op die per 1 januari 2024 aftreedt vanwege het einde van zijn tweede termijn.

Oorspronkelijk is Roorda opgeleid als kinderarts. Op dit moment is hij werkzaam als directeur-bestuurder Stichting Gezondheidshuis Stadshagen en als arts Jeugdgezondheidszorg bij GGD IJsselland, beide in Zwolle.

Bijdrage

“Ik zie er naar uit om een bijdrage te mogen leveren aan het Ommelander Ziekenhuis, omdat deze een belangrijke functie vervult voor de inwoners van de regio”, vertelt Roorda. : Dit natuurlijk in nauwe samenwerking met collega’s van de raad van commissarissen, de raad van bestuur, alle medewerkers van het Ommelander Ziekenhuis. En uiteraard ook in samenwerking met alle netwerkpartners. Het motto ‘Samen. De beste zorg. Dichtbij.’ is daarbij voor iedereen een zeer krachtige drijfveer, waar ik mij geheel in herken.”