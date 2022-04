RvS ontraadt inzet noodverordeningen bij nieuwe coronamaatregelen

Nu de vijfde verlenging van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 (Twm) dreigt te sneuvelen in de Eerste Kamer, is het nog urgenter dat het kabinet een ‘normale’ wet maakt die maatregelen bij alle soorten crises de juiste juridische basis geeft. “Het laatste wat we moeten doen, is teruggrijpen op noodverordeningen”, zegt Thom de Graaf, vicepresident van de Raad van State.