Organisatie in ontwikkeling

Keizer volgt Hans de Leeuw op, die met pensioen gaat. Eerder werkte de nieuwbenoemde directeur bij onder meer Post NL, KPN, Corus, het Spaarne Ziekenhuis en Magentazorg. In een persbericht zegt Keizer uit te zien naar zijn nieuwe uitdaging. “‘s Heeren Loo is een organisatie die volop in ontwikkeling is, evenals haar omgeving. Dit vraagt continu aanpassingen van de organisatie, waarbij samenwerken, zowel in- als extern, steeds belangrijker wordt.”