‘s Heeren Loo benoemt twee nieuwe leden voor raad van toezicht

Monique Philippens neemt met ingang van 1 december 2023 zitting in de raad van toezicht van ‘s Heeren Loo. Haar aandachtsgebieden zijn innovatie & digitalisering. Philippens heeft dertig jaar ervaring met het leiden van veranderingen in organisaties in diverse rollen. Ze was leidinggevende, crisismanager of veranderdeskundige in meerdere branches. Zo werkte ze eerder in de ICT & telecom, retail, zorgsector, en afvalsector. Philippens is op dit moment associate strategisch adviseur bij BeBright. Daarnaast is ze co-auteur van het boek ‘Diagnose Transformatie, een toolbox voor grensverleggers in de zorg’. Verder geeft ze bij Ebbinge diverse leergangen en masterclasses ‘digitalisering en zorgtechnologie’ voor bestuurders en toezichthouders.

Pauline Meurs

Op 1 mei 2024 volgt Pauline Meurs Cordula Wagner op. Haar aandachtsgebied is zorg & kwaliteit. Meurs is emeritus-hoogleraar bestuur van de gezondheidszorg aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Eerder was zij wetenschappelijk directeur van het mede door haar opgerichte Erasmus Centrum voor Zorgbestuur en voorzitter van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving. Daarnaast is Meurs toezichthouder bij diverse organisaties, in onder andere de geestelijke gezondheidszorg, het hoger onderwijs en de culturele sector. Van 2019 tot 2022 was ze voorzitter van de landelijke stuurgroep Kwaliteitskompas gehandicaptenzorg.

‘s Heeren Loo raad van toezicht

Wanneer de beide nieuwe leden zijn gestart, bestaat de zevenhoofdige raad van toezicht van ‘s Heeren Loo verder uit David Jongen (voorzitter), Hans Amman, René van Dijk, George Jautze en Yvonne van Rooy. ‘s Heeren Loo is met bijna 14.000 cliënten en ruim 16.000 medewerkers de grootste organisatie op het gebied van begeleiding, behandeling en huisvesting aan mensen met een (verstandelijke) beperking.