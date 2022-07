Pauline Meurs krijgt bij afscheidrede award naar zich vernoemd

De Erasmus School of Health Policy & Management reikt voortaan ieder jaar de Pauline Meurs Award uit. Dat maakte de school vrijdag bekend bij het afscheidscollege van Meurs, die onder meer hoogleraar Bestuur van de Gezondheidszorg aan de ESHPM was.

“Met de instelling van de Pauline Meurs Award willen wij haar rol als dwarsdenker en grenswerker erkennen. De Pauline Meurs Award wordt jaarlijks uitgereikt voor projecten waarin een verbinding tussen onderzoek en beleid is gelegd en die tot concrete verbeteringen in de zorg, publieke gezondheid of zorgbestuur hebben geleid”, aldus prodecaan van de ESHPM.

Haar afscheidscollege had als thema Zorgen over Grenzen. Hierin waarschuwde ze voor een verkeerd begrip van grenzen aan en in de zorg. “Een grens tussen passende en niet passende zorg is wellicht een handig instrument voor de zorginkoop, met kwaliteit heeft het weinig te maken”, zegt ze.

Meurs nam vrijdag afscheid na 52 jaar in de wetenschappelijk en bestuurlijke arena. Ze bekleedde naast het hoogleraarschap nog tal van wetenschappelijke en bestuurlijke functies. Als gevolg heeft ze jarenlang hoog in de Skipr99 gestaan, waarvan twee jaar op rij op nummer 1.

