Samenwerking Attendi en Nedap brengt AI-gedreven spraakrapportages dichterbij

Door de samenwerking kunnen klanten van Nedap binnenkort gebruik maken van software van Attendi. Een in het oog springend voorbeeld hiervan is de Schrijfhulp van Attendi, die het mogelijk maakt spraakgestuurd te rapporteren. Zorgprofessionals hoeven daarbij niet woord voor woord te dicteren, maar kunnen in natuurlijke taal hun verhaal doen. Een AI-gedreven taalmodel zet dat vervolgens om naar een kloppende rapportage. De zorgverlener hoeft die alleen nog maar even te controleren en eventueel aan te passen en de rapportage is voltooid. Naar verwachting kan dit de administratieve lasten van zorgmedewerkers aanzienlijk verlagen. Een bèta-versie van dit systeem is momenteel al bij een aantal zorgorganisaties in gebruik.

Testen en uitrollen

Vanaf eind november kunnen gebruikers van Ons – het systeem van Nedap – gebruikmaken van deze toepassing. In eerste instantie alleen voor een groep zogeheten koplopers, die de toepassing gaan uitproberen en aangeven waar nog ruimte voor verbetering ligt. Het is de bedoeling van de twee samenwerkende partijen om vanaf februari 2024 het spraakgestuurd rapporteren breed uit te rollen.