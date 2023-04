Kaakchirurgie Oost Nederland wordt volledig onderdeel van MST

Kaakchirurgie Oost Nederland (KON) is vanaf 1 april onderdeel van Medisch Spectrum Twente (MST). Het bedrijfsonderdeel was tot nu toe een gezamenlijke VOF van MST en Ziekenhuisgroep Twente (ZGT).

MST voert vanaf nu de kaakchirurgische zorg van KON uit, ook op de locaties van Ziekenhuisgroep Twente (ZGT), zo maakt de organisatie bekend.

Intensief samen werken

MST en ZGT werken al langere tijd intensief samen. Zo willen de twee ziekenhuisorganisaties kwalitatief hoogwaardige zorg beschikbaar houden in de regio. Ze werken al samen op het gebied van gynaecologie, cardiologie en urologie.

Voor de patiënten

Voor operatieve kaakchirurgische zorg kunnen patiënten vanaf januari alleen nog in Enschede terecht. Het overige zorgaanbod zal op dezelfde plekken te vinden zijn. Kaakchirurgische spoedzorg en poliklinische zorg blijven in Almelo en Enschede. Ook in Hardenberg zal de poliklinische zorg blijven.