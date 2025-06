Sanne de Vries nieuwe voorzitter Medical Delta

Sanne de Vries is per 1 augustus als voorzitter van Medical Delta aangesteld. Zij vormt dan samen met David de Glint het bestuur van het gezondheids- en innovatiesamenwerkingsverband van Zuid-Hollandse universiteiten en hogescholen.

De Vries goed bekend met het samenwerkingsverband, vanuit haar rol als Medical Delta Lector en Scientific Leader van verschillende onderzoeksprogramma’s en living labs van Medical Delta.

Lector Gezonde Leefstijl

“Ze neemt ruime onderzoekservaring mee als lector Gezonde Leefstijl in een Stimulerende Omgeving en associate professor bij De Haagse Hogeschool en het LUMC – Health Campus Den Haag. Haar bestuurlijke ervaring heeft ze onder andere opgedaan als directeur van het Centre of Expertise Health Innovation bij De Haagse Hogeschool. Ook is ze Leidend Lector van het onderdeel Fysiek Vitaal van het SPRONG en Medical Delta programma Vitale Delta”, aldus de organisatie.

Jansen met emeritaat

De Vries volgt Frank Willem Jansen op, die ruim vijf jaar voorzitter was. “Jansen is vanaf de start van Medical Delta in 2006 actief in het samenwerkingsverband. Voorafgaand en tijdens zijn voorzitterschap was hij in verschillende rollen betrokken bij de ontwikkeling en doorontwikkeling van onderzoeksprogramma’s en het samenwerkingsverband als geheel, onder meer als Medical Delta hoogleraar van het eerste uur. Na zijn emeritaat vorig jaar als hoogleraar bij het LUMC en de TU Delft, vindt hij het een natuurlijk moment om de functie van voorzitter van Medical Delta over te dragen aan de volgende generatie.”