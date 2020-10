Santé Partners benoemt nieuwe raad van bestuur

Binnen de nieuwe raad van bestuur neemt Laeven de rol van voorzitter op zich. Ze is momenteel directeur bij Kentalis. Eerder werkte ze onder meer bij het Wilhelmina Kinderziekenhuis en het Julius Centrum (beide onderdeel van UMC Utrecht). Ook is ze enkele jaren managing consultant geweest bij Berenschot adviesbureau.

Mol werkt momenteel als directeur bij Zorggroep Elde Maasduinen. Hij heeft diverse management- en adviesfuncties in de (ouderen)zorg vervuld en is actief bij branchevereniging ActiZ. Hij heeft tevens een verpleegkundige achtergrond.

Fusie

Santé is in 2018 ontstaan uit een fusie van Vitras en STMR. Met drieduizend medewerkers heeft Santé de ambitie om dé aanbieder van ouderenzorg, thuiszorg, wonen, maatschappelijk werk en jeugdgezondheidszorg in Midden-Nederland te worden. Het werkgebied omvat Rivierenland, Bommelerwaard, Utrechtse Heuvelrug, de Betuwe en de omgeving van Arnhem.