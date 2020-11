Savant Zorg-topman Bosselaar nieuwe bestuurder Atlant

Bosselaar (1963) is momenteel werkzaam als bestuurder bij zorgorganisatie Savant Zorg in Helmond. “Na vijf mooie jaren in Helmond en de Peel zal mijn werkzame leven bij Atlant een nieuwe impuls krijgen. Nog meer de focus op het kwalitatief verbeteren van zorg, ondersteuning en behandeling van kwetsbare mensen.”

Aanbod

Atlant biedt met ruim 1.200 medewerkers en een kleine 800 vrijwilligers vanaf negen locaties binnen de gemeente Apeldoorn ondersteuning aan ruim 900 mensen. Naast reguliere ouderenzorg betreft het gespecialiseerde zorg aan mensen met Huntington, met Korsakov en met chronische psychiatrische verpleeghuisproblematiek en bieden wij zorg en ondersteuning aan mensen met dementie.