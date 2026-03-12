Saxenburgh start met inloopspreekuur voor werknemers in de overgang

Zorgorganisatie Saxenburgh in Hardenberg start met een inloopspreekuur voor werknemers in de overgang.

“Er wordt al snel gedacht aan burn-out, terwijk het vaak om overgangsklachten gaat”, zegt Jolanda Gozevoort, overgangsverpleegkundige in een persbericht van Saxenburgh.

Saxenburgh, dat zowel ziekenhuiszorg als ouderenzorg en thuiszorg biedt, hoopt met het inloopspreekuur het onnodig uitvallen van medewerkers te voorkomen. Het inloop spreekuur gaat 1 april van start. Deelname is vrijwillig en er wordt niet vastgelegd in een dossier maar indien nodig wordt er wel doorverwezen.

Leidinggevenden in het ziekenhuis krijgen aparte sessie aangeboden, waarin ze leren om signalen van overgangsklachten te herkennen en het voeren van gesprekken over die klachten.

Overgangspoli

Het ziekenhuis in Hardenberg heeft al een overgangspoli voor vrouwen met overgangsklachten. In totaal werken er ongeveer 2.500 mensen bij Saxenburgh, waarvan 1750 in het ziekenhuis.