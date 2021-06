Saxenburgh verkort operatietijd door bewakingsmonitor

De anesthesiologen van het Saxenburgh Medisch Centrum in Hardenberg gebruiken sinds twee maanden een zogeheten ‘Smart pilot view’ monitor. Hiermee kunnen zij operatiepatiënten nauwkeuriger onder narcose brengen en bewaken. Dit heeft voordelen voor zowel de patiënt als de bedrijfsvoering op de OK.

Het Saxenburgh Medisch Centrum is het eerste ziekenhuis in Nederland dat beschikt over deze apparatuur. De ‘Smart pilot view’ van Dräger is een bewakingsmonitor die de effecten van verschillende medicamenten continu berekent en in beeld brengt. Daardoor kan de anesthesioloog nauwkeuriger beoordelen hoeveel een patiënt nodig heeft aan pijnstilling, spierverslapper en slaapmiddel.

Anesthesioloog Peter Houweling van Saxenburgh Medisch Centrum: “In de oude situatie ga je als anesthesioloog bij de toediening uit van het gewicht van de patiënt en worden de afzonderlijke middelen maximaal gedoseerd. De ‘Smart pilot view’ berekent via een algoritme de onderlinge acties tussen de verschillende middelen. Nu kan ik tijdens de operatie zien wat een patiënt precies nodig heeft en kan ik de anesthesiediepte beter sturen.”

De patiënt wordt hierdoor sneller, beter en helderder wakker en heeft minder last van bijwerkingen, omdat de dosering precies goed was. Ook is deze methode efficiënter voor de organisatie. ”Wij zien een tijdwinst van 10 procent onder andere bij galblaasoperaties, liesbreuken en het KNO-programma,” aldus Houweling. Kostenbesparing op medicatie door betere dosering en minder belasting van het milieu ziet hij ook als een bijkomend voordeel. Daarnaast noemt hij het beter en veiliger kunnen werken door de anesthesioloog.