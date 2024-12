Schade door explosie in opvanghuis JP van den Bent stichting

Door een explosie bij een opvanglocatie in Apeldoorn voor mensen die tijdelijk woonruimte nodig hebben, is in de nacht van maandag op dinsdag veel schade ontstaan.

Dat bevestigde de politie na berichtgeving van onder meer Omroep Gelderland. Een woordvoerder spreekt van een “enorme ravage met meerdere ruiten die zijn gesneuveld en daardoor glas dat overal lag”. Niemand raakte gewond.

JP van den Bent stichting

Wel moesten bewoners van het pand korte tijd worden geëvacueerd naar een ander pand van de JP van den Bent stichting, de organisatie achter de opvanglocatie. Hoeveel bewoners er precies aanwezig waren op het moment van de explosie is niet duidelijk, omdat niet iedereen thuis was door de feestdagen. Een woordvoerder van de politie houdt rekening met vijftien tot twintig bewoners.

Kort verblijf

In de zogeheten kortverblijfhuizen van de stichting, waar die in Apeldoorn er een van is, worden mensen opgevangen en waar nodig ondersteund die tijdelijk woonruimte nodig hebben. Dat kan komen door bijvoorbeeld een crisissituatie of om een periode te overbruggen. Over de oorzaak van de explosie aan de Oude Apeldoornseweg in Apeldoorn, die rond 04.30 uur werd gemeld, is nog niets bekend. De politie doet onderzoek. (ANP)