Scheidsgerecht geeft CWZ gelijk in zaak tegen cardiologen

,

Het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen heeft terecht de overeenkomst met het medisch specialistisch bedrijf (msb) cardiologie opgezegd. Tot dat oordeel is het Scheidsgerecht Gezondheidszorg gekomen.

Afgelopen mei stopte het Nijmeegse Canisius Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ) met de maatschap cardiologie. Het ziekenhuis verweet de cardiologen te veel op geld gericht te zijn, wachtlijsten te veroorzaken, ontvankelijk te zijn voor gunstbetoon van de industrie en maar zijdelings bezig te zijn met goede patiëntenzorg.

De cardiologen hebben dit besluit aangevochten bij het Scheidsgerecht Gezondheidszorg. De zaak werd op 9 september behandeld door een arbitragecommissie van het Scheidsgerecht.

Het ziekenhuis bericht op zijn website over de uitspraak:

“Op 14 oktober 2025 hebben CWZ en MSBC de uitspraak van het Scheidsgerecht ontvangen. Het Scheidsgerecht heeft geoordeeld dat CWZ de samenwerkingsovereenkomst met het MSBC terecht heeft opgezegd. En zij heeft vastgesteld dat de gronden voor de opzegging proportioneel en rechtvaardig zijn. Een hoger beroep tegen de uitspraak is niet mogelijk.

Dit betekent dat de samenwerking met de maatschap per 15 mei 2026 definitief eindigt. Het scheidsgerecht gebiedt het MSBC daarnaast het plan van aanpak onvoorwaardelijk uit te voeren en na te komen en de leiding over te dragen aan het interim bestuur cardiologie.”

Meer over:Medisch specialistenZiekenhuizen

Scheidsgerecht geeft CWZ gelijk in zaak tegen cardiologen
