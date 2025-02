Schroefjes in gewonde skiërs plaag voor artsen

Traumachirurg Kees Bartlema van het Leids Universitair Medisch Centrum heeft een behoorlijke verzameling buitenlandse pennen, schroefjes, pinnen en plaatjes die nét niet pasten op zijn standaard gereedschap in de operatiekamer. “In Nederland zijn er een paar leveranciers van dergelijke medicals, daar hebben we passend gereedschap voor. In Oostenrijk en Zwitserland, waar de chirurgie aan botbreuken is begonnen, zijn allerlei fabriekjes die allemaal hun eigen patenten en materialen hebben.”

Passende schroevendraaier

Die hebben allemaal een eigen vorm schroefkopjes. “Als de patiënt dan bij mij komt, omdat het plaatje op het bot voor pijnklachten zorgt of als er een infectie is ontstaan, moet je geluk hebben dat je op de röntgenfoto kunt zien welke schroefjes zijn gebruikt. Soms moet ik bellen of ze met de post een passende schroevendraaier kunnen opsturen.”