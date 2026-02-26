Skipr

Secretaresse CWZ Nijmegen terecht ontslagen om lekken rvb documenten

,

Een secretaresse van het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen is terecht op staande voet ontslagen. Ze zou vertrouwelijke documenten van de raad van bestuur hebben gelekt.

Dat meldt RTL Nieuws. De 48 jarige vrouw werkte sinds 2023 bij het ziekenhuis en werd in juli 2025 op staande voet ontslagen nadat uit onderzoek bleek dat ze documenten had gelekt naar een groep cardiologen.

De bestuurders en de cardiolagen van het Nijmeegse ziekenhuis hadden sinds 2022 een conflict over geld. In 2025 zei het ziekenhuis het contract met vijf cardiologen op vanwege ‘zorgen over de kwaliteit’ en belangenverstrengeling. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd plaatste het ziekenhuis onder verscherpt toezicht vanwege de situatie bij de afdeling cardiologie.

Nadat ze opzij waren gezet, spanden de cardiologen een procedure aan tegen het ziekenhuis. Tijdens die procedure kwamen de stukken naar boven. Uit het onderzoek naar de lekken kwam naar boven dat de secretaresse de stukken had gescand en naar zichzelf gemaild doorgespeeld en vervolgens verwijderd. Het ziekenhuis ontslag haar vervolgens op staande voet.

Geen ontslagvergoeding

Terecht oordeelt de rechter nu. De secretaresse kan daardoor geen aanspraak maken om een ontslagvergoeding. De rechter veroordeelde haar ook tot een schadevergoeding van 13.000 euro en het betalen van de proceskosten.

Het ziekenhuis heeft inmiddels nieuwe cardiologen in dienst.

