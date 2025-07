Seh-artsen vrezen extra druk op de zorg door asielwet

“Als ze naar de huisarts waren gegaan, was opname in het ziekenhuis misschien niet eens nodig geweest”, zegt Yara Basta, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen (NVSHA). Bovendien is het lastiger deze mensen te ontslaan, omdat ze vaak geen onderdak hebben.

Eed

De vereniging ziet nu al dat mensen zonder papieren zorg mijden. “Dat wordt met deze wet alleen maar erger”, verwacht Basta, die ook SEH-arts is in het Flevoziekenhuis in Almere. “Omdat ze langer gewacht hebben om hulp te zoeken, zijn de klachten bovendien verergerd. En dus blijven ze langer liggen.” De spoedeisende hulp wil patiënten zo kort mogelijk houden om zoveel mogelijk mensen te kunnen behandelen.

Na de spoedeisende hulp worden ze naar een bed in het ziekenhuis overgebracht, naar een kliniek of naar huis. “Dat wordt extreem moeilijk als mensen geen huis hebben. Je kunt ze medisch gezien niet zomaar op straat zetten.” Artsen zijn daarom veel tijd kwijt om voor deze mensen alsnog een plek te vinden.

De NVSHA onderzoekt momenteel samen met huisartsen hoe ze met de wet omgaan als deze door de Eerste Kamer komt. Basta: “We hebben de eed afgelegd om mensen te helpen. Het is heel wrang dat er nu wordt ingestemd met een wet waarvan de consequenties onduidelijk zijn.” (ANP)