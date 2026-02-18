SEH spoort met AI-tool patiënten op met alcoholproblemen

4 procent van de patiënten die de SEH bezoekt van het HMC doet dat vanwege een alcoholgerelateerd probleem. Dat blijkt uit de eerste resultaten van een onderzoek met een AI-tool. Deze nieuwe werkwijze is er om patiënten met alcoholgerelateerde problemen beter op te merken en te helpen.

Het percentage lijkt laag, maar is hoger dan het landelijk gemiddelde, dat op 2-3 procent wordt geschat. VeiligheidNL heeft samen met dataspecialisten van HMC een AI-tool gemaakt die automatisch herkent welke SEH-patiënten binnenkwamen door alcoholgebruik. De tool wordt nu vooral gebruikt om inzicht te krijgen in hoeveel alcoholgerelateerde bezoeken er worden gezien. In de toekomst kan de tool de SEH helpen om de groep sneller op te merken en gericht hulp aan te bieden.”

Nazorggesprek

Van die 4 procent geven 117 mensen aan dat ze open staan voor een nazorggesprek met Brijder. Merel van Loon, SEH-arts en projectleider: “Van hen bereiken we iets minder dan de helft écht voor een gesprek. Dat is in deze doelgroep een goed resultaat, want het gaat vaak om mensen die nergens anders aankloppen.”

Schaamte

De gespecialiseerde verpleegkundige van Brijder belt patiënten twee weken na hun SEH-bezoek. Ook volgt een belronde na zes en twaalf maanden. Van Loon: “Je merkt hoeveel schaamte en taboe er nog is rondom alcoholgebruik. Terwijl zó veel mensen hiermee worstelen. Alleen al horen: ‘je bent niet de enige’, kan verschil maken.”

Ervaringen

HMC wil beter begrijpen hoe patiënten de nieuwe bejegening op de SEH ervaren, wat het telefoontje van Brijder met hen doet en hoe de nazorg aansluit op hun behoefte.

Nieuwe werkwijze

Ruim een jaar geleden ontving HMC een ZonMw-subsidie van 220.000 euro voor onderzoek naar een nieuwe werkwijze om patiënten met alcoholgerelateerde problemen beter te helpen. HMC doet het onderzoek samen met verslavingszorgspecialisten van Brijder, het LUMC, de Campus Den Haag, VeiligheidNL en het Erasmus MC. Het onderzoek is nog niet afgerond en loopt in totaal drie jaar.