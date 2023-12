Seh’s van drie Duitse ziekenhuizen dicht door cyberaanval

Een eerste onderzoek wijst uit dat het waarschijnlijk gaat om een cyberaanval door Lockbit 3.0. Op dit moment kunnen er nog geen mededelingen worden gedaan over de omvang van de schade, mogelijke eisen of voorwaarden.

Crisisteam

“We hebben nog in de nacht een crisisteam opgezet en zijn begonnen met de analyse van de situatie. De toegangen tot alle systemen zijn onmiddellijk geblokkeerd. Dankzij onze beveiligingssystemen zijn patiëntgegevens voor de behandeling van patiënten echter nog beschikbaar”, zegt Jan Schlenker, algemeen directeur van de ziekenhuiskoepel waar de ziekenhuizen onder vallen.

Spoedzorg

De autoriteiten zijn op de hoogte gebracht en interne en externe IT-beveiligingsspecialisten werken met spoed aan het ophelderen van de situatie en het beveiligen van alle gegevens. “Onze back-upwerkzaamheden zijn in volle gang. De patiëntenzorg is nog steeds gegarandeerd en de klinische activiteiten gaan door met lichte technische beperkingen, maar we hebben ons tijdelijk afgemeld voor de spoedzorg uit veiligheidsoverwegingen”, aldus adjunct-directeur Philipp Herzog.