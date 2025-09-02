Senaatsvoorzitter Bruijn nieuwe minister VWS

Bruijn is naast Eerste Kamervoorzitter ook hoogleraar immuunpathologie bij het LUMC, gespecialiseerd in nierziekten. In 2019 werd hij verkozen tot Senaatsvoorzitter. In 2023 kreeg hij een tweede termijn.

Bruijn is lid van de VVD en maakt deel uit van de nieuwe verdeling binnen het kabinet. De VVD’ers vervangen de voormalige NSC-bewindslieden die anderhalve week geleden uit het kabinet stapten, onder wie VWS-minister Daniëlle Jansen. Zij was twee maanden minister. De NSC-ers volgden hun partijgenoot Veldkamp nadat hij opstapte als minister omdat hij in het kabinet geen steun voelde voor meer actie tegen Israël. (ANP / Suzanne Bremmers)