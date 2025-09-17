Seniorencoalitie onthutst over greep uit pot ouderenzorg

De Seniorencoalitie is vol ongeloof over de greep die het kabinet doet uit een pot geld die was gereserveerd voor investeringen in ouderenzorg. De Seniorencoalitie ziet in deze maatregel het bewijs dat de regering de uitdagingen van de dubbele vergrijzing niet in de ogen wil kijken.

Het kabinet haalt 150 miljoen euro uit een pot geld die klaarstaat voor investeringen in de ouderenzorg, om andere zaken te betalen. Het gaat in elk geval om een eenmalige greep, maar volgens een ingewijde wordt het bedrag jaarlijks uit de ‘envelop’ gehaald. “Van deze 150 miljoen euro, die door VWS was gereserveerd voor ouderenzorg, worden nu gaten gevuld die in het afgelopen jaar zijn ontstaan. Uit zowel de troonrede als de miljoenennota blijkt een kortetermijnvisie, met een forse bezuiniging over de rug van senioren op de koop toe”, aldus de Seniorencoalitie in een persbericht.

Schril contrast

De maatregel staat volgens de coalitie in schril contrast staat tot het vorige week door het door de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving (RVS) uitgebrachte rapport ‘Het Rimpeleffect’. “Daarin stelt de RVS dat er bijvoorbeeld grote opgaven liggen op het gebied van wonen en het realiseren van een passende leefomgeving, de arbeidsmarkt en sociale samenhang. De veroudering van de samenleving is van invloed op alle generaties en alle domeinen. Dit vraagt om een andere aanpak van de opgaven die er liggen; van wonen tot zorg, welzijn, arbeid, onderwijs en sociale samenhang.”

Kortetermijnvisie

De Seniorencoalitie constateert dat er in Den Haag sprake is van een ‘onthutsende kortetermijnvisie’. “Ouderen zijn daar op veel manieren de dupe van. Niet alleen zitten zij als geen ander te wachten op passende woonruimte, zodat bijvoorbeeld jongere generaties huizenzoekers kunnen doorstromen, ook verdienen zij passende zorg waar volop in geïnvesteerd wordt. Dat daarop nu de focus ligt, blijkt op geen enkele wijze.”